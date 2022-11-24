Сегодня состоится заседание суда по делу Анны Бобриковой. Первое заседание по резонансному делу...

Сегодня состоится заседание суда по делу Анны Бобриковой.Первое заседание по резонансному делу состоялось во Фрунзенском районном суде города Владимира. Оказалось, что там секретарём работает дочь одной из подсудимых. После отвода прокуратуры дело было передано в Ленинский районный суд.Напомним, что уголовное дело было начато в отношении врача, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей и служебном подлоге. А также в отношении главного врача лечебного учреждения, обвиняемого в организации и руководстве служебным подлогом.32-летняя женщина умерла в 2016 году через 4 месяца после родов во владимирском областном перинатальном центре. Сразу после естественного рождения ребенка у молодой пациентки началось сильное кровотечение, которое привело к отказу работы почек, остановке сердца и обширному отеку головного мозга.6 лет назад "Вести" сообщали, что "Состояние владимирской роженицы Анны Бобриковой остаётся тяжелым". Далее - как "Полиция выясняет, кто довел Анну Бобрикову до крайне тяжелого состояния".Тогда же "В облздраве огласили итоги проверки по делу Анны Бобриковой", после чего выяснилось, что "Медицинскую помощь Анне Бобриковой оказывали с грубыми нарушениями". Потом ее стали готовить к переводу в хоспис, несмотря на то, что муж был против. Увы, в итоге, в социальных сетях муж Анны Бобриковой, Сергей Плаксин, сообщил, что его супруга умерла: "Ребята, Аня умерла. В 23 ч остановилось сердце."Фото из группы памяти Анны в ВК.