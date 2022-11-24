Во Владимире провели мастер-классы по чирлидингу. В них приняли участие 120 человек. Профессиональные спортсмены из Владимира и Санкт-Петербурга позанимались с детьми-инвалидами,

Во Владимире провели мастер-классы по чирлидингу. В них приняли участие 120 человек. Профессиональные спортсмены из Владимира и Санкт-Петербурга позанимались с детьми-инвалидами, воспитанниками Кольчугинского детского дома-интерната, спецшкол, с членами команды по чир спорту из Владимирского психоневрологического интерната. Спортивный проект, в который входят мастер-классы, поддержан президентским грантом. Мастер-классы проходят в течение двух дней. К слову, весной в