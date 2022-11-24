Во Владимире прошел квартирник солиста рок-группы «Собаки Качалова». Максим Ильин уже не первый раз приезжает в областную столицу, чтобы пообщаться с владимирцами в узком кругу. Среди

Во Владимире прошел квартирник солиста рок-группы «Собаки Качалова». Максим Ильин уже не первый раз приезжает в областную столицу, чтобы пообщаться с владимирцами в узком кругу. Среди ценителей рока «Собаки Качалова» довольно известны. Они начинали свою творческую деятельность в 90-х в Свердловском рок-клубе, откуда вышли легендарные Nautilus Pompilius, Чайф, Агата Кристи. Квартирник собрался в Арт –