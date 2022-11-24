С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177451 владимирца.

Во Владимирской области 24 ноября выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 7 человек. Ещё по 3 жителя подхватили опасный вирус в Ковровском и Гусь-Хрустальном, по 2 - в Суздальском и Камешковском, по 1 - в Петушинском, Кольчугинском, Александровском, Юрьев-Польском, Киржачском и Вязниковском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177451 владимирца. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49293 заболевших во Владимире, 20958 - в Ковровском районе и 19185 - в округе Муром.