Сегодня в Ленинском районном суде прошло заседание по делу Анны Бобриковой, умершей после родов. На...

Сегодня в Ленинском районном суде прошло заседание по делу Анны Бобриковой, умершей после родов. На скамье подсудимых главный врач областного перинатального центра Надежда Туманова и акушер-гинеколог Марина Якушева. Их защита попросила прекратить уголовное преследование в связи с истечением срока давности.Напомним, Анна Бобрикова скончалась в 2016 году. После родов у женщины открылось кровотечение, что привело к отказу почек и обширному отеку головного мозга, она впала в кому. Уже в Московской клинике у девушки остановилось сердце. Вопросы к врачам перинатального центра у мужа рожЕницы появились еще до трагедии. Сегодня их обвиняют сразу по нескольким статьям: это неверное лечение, сокрытие факта ненадлежащего оказания акушерской помощи и подлог документов. Ни главный врач , ни акушер-гинеколог свою вину не признают.Сергей Плаксин, муж Анны Бобриковой:- Они не доказали свою невиновность .Поэтому у меня остается ... Дальше я буду уже подавать иски к перинатальному центру ,буду обращаться в департамент здравоохранения, в Росздравнадзор, то есть имея на руках материалы уголовного дела, несмотря на то,что сроки давности прошли , у меня остаются ещё какие-то возможности добиваться справедливости.Все подробности заседания в нашем итоговом выпуске, сразу после федеральных "Вестей"