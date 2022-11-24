Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой установлено, что в на одной из ферм района имелась...

Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой установлено, что в на одной из ферм района имелась задолженность по выплате заработной платы свыше 6, 4 млн рублей перед 96 работникам.Руководителю предприятия внесено представление с требованием принять меры по погашению долга, и в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении за невыплату в установленный срок заработной платы, сообщила пресс-служба облпрокупратуры.В результате, удалось погасить задолженность в полном объеме.Фото https: //www.pxfuel.com/