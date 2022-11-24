В поселке Золотково Гусь-Хрустального района местные власти, вместо того, чтобы по решению суда...

В поселке Золотково Гусь-Хрустального района местные власти, вместо того, чтобы по решению суда ликвидировать несанкционированную свалку, просто присыпали мусор песком. Теперь у них осталась неделя для того, чтобы решить проблему. Репортаж Ольги Яцык.- Вот здесь это все прикопано. То же самое и здесь.Из-под снега и песка виднеются совсем не подснежники, а бутылки, пакеты и канистры. Свалка бытовых отходов в поселке Золотково граничит с жилыми домами. Активист Народного Фронта Сергей Бакулов сам местный житель. Неоднократно обращался в администрацию поселка и района с просьбой ее ликвидировать. Но, к сожалению, общего языка с местными чиновниками найти не удалось.Сергей Бакулов, эксперт регионального штаба «Общероссйского народного фронта»:- Ну, со мной не хотят общаться.- Почему?- Говорят, что я пишу, пишу, пишу, мешаю им работать. Я обращаюсь. По мусору, по дорогам.Общественники уже неоднократно выезжали на место, в сопровождении специалистов областного департамента природопользования и судебных приставов. Главе поселка Алексею Фомину предписали ликвидировать свалку. На исполнение решения суда дали год, срок истек в октябре. Но вместо того, чтобы вывезти мусор на полигон, свалку просто засыпали песком. Районная прокуратура дала делу очередной старт.Сергей Куденко, помощник межрайонного прокурора:- Был вынесен исполнительный сбор в размере 50-ти тысяч рублей и установлен новый срок исполнения - до 1-го декабря.Уберут ли мусор к назначенной дате мы попытались узнать у главы сельского поселения. На наш звонок он не ответил. На рабочем месте Алексея Фомина также не оказалось.- Сегодня его точно не будет.А тем временем, количество отходов в лесу постепенно растет. И свой вклад здесь вносят и сами жители поселка.Ольга Яцык, корреспондент:- Свалка в поселке Золотково занимает порядка 1 га земли и негативно влияет на экологию. В департаменте природопользования отмечают, что безусловно это зона ответственности местной власти. Однако население также должно быть более ответственным.В пресс-службе администрации Гусь-Хрустального района нам сообщили, что в поселке были установлены двадцать две площадки для сбора мусора, но от этого ситуация не поменялась.Наталья Староверова, завотделом по связям с общественностью и СМИ администрации Гусь_Хрустального района:- Скорее всего, это люди не хотят рассматривать другую территорию для этого. Ситуацию руководители района знают, она находится на контроле.В итоге времени осталось не так много. Если до первого декабря свалка в Золотково не будет ликвидирована, то ответственных привлекут к административной ответственности.Ольга Яцык, Александр Чунаев, Вести-Владимир