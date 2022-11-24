Житель Кольчугино заказал в магазине (ООО «Раттан Вуд») большой 5-дверный шкаф-купе стоимостью 88...

Житель Кольчугино заказал в магазине (ООО «Раттан Вуд») большой 5-дверный шкаф-купе стоимостью 88 439, 60 руб. Шкаф был доставлен в разобранном виде с повреждениями, сколами и вмятинами, раздавленными до опилок углами. Дефекты образовались во время неаккуратной транспортировки.Так как товар не соответствовал условиям договора, покупатель потребовал возврата денег. Однако продавец отказался как от замены шкафа, так и от возврата денежных средств.Судебная экспертиза подтвердила наличие дефектов и отсутствие следов эксплуатации товара.Так как представители продавца в суд не пришли, заочным решением 9 ноября 2022 договор купли-продажи был расторгнут, с фирмы в общей сложности взыскали 1 миллион 100 тысяч рублей. Такая внушительная сумма сложилась из стоимости шкафа и различных неустоек, компенсаций и штрафов, рассказали в пресс-службе Кольчугинского городского суда.Ответчик может обжаловать решение в апелляционном порядке.Фото: pxfuel.com