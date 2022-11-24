В результате проведенной проверки прокуратура Петушинского района установила, что Петушинская...

В результате проведенной проверки прокуратура Петушинского района установила, что Петушинская районная больница не организовала торговлю лекарствами в 20 фельдшерско-акушерских пунктах. Без доступного лечения остались жители д.Киржач, с. Воспушка, с. Андреевское, п. Нагорный, д. Костино и пр.Суд удовлетворил направленный прокурором иск с требованиями обязать Петушинскую больницу организовать розничную торговлю лекарственными препаратами в фельдшерско-акушерских пунктах, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Решение суда в законную силу не вступило.Фото: pxfuel.com