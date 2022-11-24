В Вязниках состоялся суд над местным жителем. Он признан виновным в нарушении правил дорожного...

В Вязниках состоялся суд над местным жителем. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим смерть человека. Преступление усугубилось состоянием опьянения водителя.Как выяснило следствие, вечером 14 августа 2021 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал на «Ладе Приоре» по улице Ленинградской поселка Мстера Вязниковского района.Недалеко от нерегулируемого пешеходного перехода водитель выехал на встречную полосу. Двигаясь с превышением скорости, он наехал на переходившую дорогу по зебре женщину и скрылся с места происшествия. Виновник ДТП не оказал потерпевшей первую помощь, не вызвал скорую и полицию.От полученных травм женщина скончалась.Приговор - лишение свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.Фото: pxfuel.com