На озере Красный Яр вблизи деревни Овинищи Гороховецкого района спасателями спасстанции извлечено...

На озере Красный Яр вблизи деревни Овинищи Гороховецкого района спасателями спасстанции извлечено из воды тело мужчины 1960 года рождения.Как установили правоохранительные органы, ещё вчера вечером он отправился на рыбалку, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Сотрудники МЧС России напоминают: даже на закрытых водоёмах лёд не набрал достаточную толщину, безопасную хотя бы для одного человека!Толщина льда на озере Красный Яр, где утонул рыбак, была всего лишь 4 сантиметра.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.