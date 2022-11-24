На территории региона за прошедшие сутки 24 октября лабораторно подтверждено 24 случая заболевания...
На территории региона за прошедшие сутки 24 октября лабораторно подтверждено 24 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
7 - во Владимире
3 — в Ковровском районе
3 — в Гусь-Хрустальном районе
2 — в Суздальском районе
2 — в Камешковском районе
1 — в Юрьев-Польском районе
1 — в Кольчугинском районе
1 — в Вязниковском районе
1 — в Киржачском районе
1 — в Радужном
1 — в Александровском районе
1 — в Петушинском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 177 451 случай заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).