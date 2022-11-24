Госдума приняла законопроекты о запрете пропаганды нетрадиционных отношений. Решение позволит защитить будущее нашей страны и детей, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

Госдума приняла законопроекты о запрете пропаганды нетрадиционных отношений. Решение позволит защитить будущее нашей страны и детей, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.Депутаты ввели ответственность за любую пропаганду нетрадиционных отношений, запрет на пропаганду педофилии и смены пола. Нарушители будут платить штрафы в размере до 10 миллионов рублей, уточнил Володин."Решение позволит защитить наших детей, будущее страны от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами. У нас — свои традиции и ценности", – написал спикер в своем .Председатель ГД поблагодарил граждан за поддержку законопроектов.В разработке поправок участвовали спикер Госдумы, лидеры всех фракций и более 300 депутатов Госдумы. Пропаганда нетрадиционных отношений, педофилии и смены пола запрещается среди как среди несовершеннолетних, так и взрослых.Штраф за нарушение для граждан составит от 50 тысяч до 400 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 800 тысяч, от 800 тысяч до пяти миллионов или приостановка деятельности – для юридических лиц.Более строгое наказание предусмотрено за пропаганду педофилии. Размер штрафа для граждан – 400-800 тысяч рублей, для должностных лиц – от 400 тысяч до двух миллионов, для юрлиц – 1-10 миллионов или приостановка деятельности до 90 суток.