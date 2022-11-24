В Ленинском районном суде состоялось заседание по громкому делу о смерти роженицы Анны Бобриковой. Врача акушера-гинеколога перинатального центра Марину Якушеву, которая принимала роды,

В Ленинском районном суде состоялось заседание по громкому делу о смерти роженицы Анны Бобриковой. Врача акушера-гинеколога перинатального центра Марину Якушеву, которая принимала роды, обвиняют в причинении смерти по неосторожности и служебном подлоге, а главного врача в пособничестве при организации служебного подлога. До начала заседания мы попытались пообщаться с подсудимыми, но при виде камеры они буквально