Алиса Фрейндлих однажды согрешила, и потом всю жизнь верила, что настанет час расплаты. Вот это и сбылось.

Алиса Фрейндлих однажды согрешила, и потом всю жизнь верила, что настанет час расплаты. Вот это и сбылось.Советская актриса театра и кино Алиса Фрейндлих в последнее время редко выходит в свет и общается с журналистами, хотя несколько лет ранее она активно делала это и даже рассказала мистическую историю в одном из интервью. Дело в том, что однажды Фрейндлих стала участницей спиритического сеанса, хотя знала, что идет на грех.Актриса пошла на такой шаг в компании подруг в собственном доме. При помощи блюдца за круглым столом Алиса Фрейндлих общалась с духом покойного худрука БТД Георгием Товстоноговым. Многое из того, что он тогда ей наговорил, потом сбылось. Но вспоминать о той "встрече" с покойником Фрейндлих не любит."Но, повторяю, как бы то ни было – это грех. И я была наказана. Скоро заболела очень тяжело", – рассказывала ранее Фрейндлих.Медики поставили актрисе диагноз экссудативный плеврит неясного генеза. Звезду измучили обследованиями, подозревали у нее онкологию и даже направляли лечиться в Германию.Но все перевернулось с ног на голову в один день. В день госпитализации актриса собиралась встречать Новый год, но загремела в больницу. В тот день на ее загородный дом совершили нападение. Как стало известно позже, бандиты действовали во главе с опасным преступником и убийцей, который убил в Юрмале семью коллекционеров ради антикварных картин."В Питере директрису ломбарда задушил проводами... А потом и к нам явился", – рассказывала Фрейндлих о той банде.К счастью, сама Алиса Фрейндлих не пострадала, да и болезнь вскоре отступила. Так что скорее всего, актриса могла сама на себя навлечь неприятности.