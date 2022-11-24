Большинством голосов народные избранники утвердили всех кандидатов.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев представил депутатам Законодательного Собрания кандидатуры семерых человек, которых предложил назначить своими заместителями. Он кратко рассказал о претендентах, которые последний год работали с приставкой врио. Среди соискателей оказались и новые фамилии.Список вице-губернаторов, поданный на утверждение, выглядел так:Дмитрий Лызлов (внутренняя политика);Александр Ремига (промышленность и экономика);Константин Баранов (социзащита и медицина);Сергей Волков (ЖКХ и транспорт);Владимир Куимов (образование, молодёжная политика, культура и спорт);Александр Максимов (экология, лесное хозяйство и природопользование);Герман Елянюшкин (руководитель представительства администрации при правительстве РФ).«Этот год мы старались действовать спокойно, без авральных действий, признавая ошибки, выстраивая со всеми нормальные отношения. Такой подход - залог успеха. Надеюсь на взаимопонимание и поддержку», - подчеркнул глава региона.На заседании присутствовали 34 из 38 парламентариев. Большинством голосов народные избранники утвердили всех семерых кандидатов.