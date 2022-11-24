Госзакупки, отбор поставщиков и защита прав. Какие нарушения встречаются в этой сфере, как их...
<a href="https://33live.ru/novosti/24-11-2022-zamestitel-rukovoditelya-ufas-po-vladimirskoj-oblasti-maksim-fomin-rasskazal-o-goszakupkax.html" target="_blank">Заместитель руководителя УФАС по Владимирской области Максим Фомин рассказал о госзакупках</a> - Госзакупки, отбор поставщиков и защита прав. Какие нарушения встречаются в этой сфере, как их...
[url=https://33live.ru/novosti/24-11-2022-zamestitel-rukovoditelya-ufas-po-vladimirskoj-oblasti-maksim-fomin-rasskazal-o-goszakupkax.html]Заместитель руководителя УФАС по Владимирской области Максим Фомин рассказал о госзакупках[/url] - Госзакупки, отбор поставщиков и защита прав. Какие нарушения встречаются в этой сфере, как их...