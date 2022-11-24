Госзакупки, отбор поставщиков и защита прав. Какие нарушения встречаются в этой сфере, как их...

Госзакупки, отбор поставщиков и защита прав. Какие нарушения встречаются в этой сфере, как их пресекает антимонопольная служба? В интервью нашему каналу рассказал заместитель руководителя УФАС по Владимирской области начальник отдела закупок Максим Фомин.