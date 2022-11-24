Мебель доставили в разобранном виде, со сколами, вмятинами и другими дефектами.

Житель Кольчугина отсудил более миллиона рублей за повреждённый шкаф. Об этом рассказали во Владимирском облсуде.Истец и компания «Раттан Вуд», правопреемником которой является ООО «Мебель ОПТ», был заключен договор купли-продажи 5-дверного шкафа-купе. Стоимость мебели составила 88 тысяч рублей.Предмет утвари доставили в разобранном виде, со сколами, вмятинами и другими дефектами. Клиент написал претензию, но продавец отказался менять шкаф или возвращать деньги. Судебная экспертиза подтвердила наличие трещин, которые образовались при перевозке. Ответчик на суд не явился.Судья заочно расторг договор купли-продажи. С фирмы взыскана стоимость мебели, неустойка, судебные издержки и другие расходы покупателя. Общая сумма взысканных средств превысила 1,1 млн рублей. Скупой платит дважды и даже больше.