Житель Вязников получил 6,5 лет тюремного срока за ДТП. Авария повлекла за собой смерть женщины, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Установлено, что вечером 14 августа 2021 года

Житель Вязников получил 6,5 лет тюремного срока за ДТП. Авария повлекла за собой смерть женщины, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Установлено, что вечером 14 августа 2021 года мужчина в состоянии опьянения, управляя автомобилем «Lada Priora», ехал по ул.Ленинградской пос.Мстера Вязниковского района. Приближаясь к пешеходному переходу, водитель выехал на встречку. Мужчина сильно превысил скорость и сбил