Окончательное решение примет мэрия.

Во Владимире завершился по формату проведения новогодних праздников. Владимирцы высказались за проведение Рождественской ярмарки.Всего проголосовало 4 222 человека. По 39% горожан выбрали варианты «широкие гулянья + Рождественская ярмарка» и «без массовых гуляний + Рождественская ярмарка и программы для детей». Ещё 661 житель высказался против ярмарки на Соборной площади. Чуть более 260 человек считают, что в текущем году властям вообще лучше ничего не проводить.Напомним, что опрос инициировал новый глава города Дмитрий Наумов. Он обещал прислушаться к мнению людей. Окончательное решение ещё не принято.