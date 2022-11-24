Законодательное Собрание Владимирской области одобрило все семь кандидатур на должность вице-губернаторов региона. Согласование прошло в ходе заседания ЗС 24 ноября. Все кандидаты были

Законодательное Собрание Владимирской области одобрило все семь кандидатур на должность вице-губернаторов региона. Согласование прошло в ходе заседания ЗС 24 ноября. Все кандидаты были предложены губернатором региона Александром Авдеевым. Рассматривались депутаты в следующем порядке: Дмитрий Лызлов — на должность первого заместителя губернатора Владимирской области по внутренней политике; Александр Ремига — на должность первого заместителя губернатора Владимирской