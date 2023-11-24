День рождения генералиссимуса Александра Суворова отметят во Владимирской области. Великий...

День рождения генералиссимуса Александра Суворова отметят во Владимирской области.Великий российский полководец родился 24 ноября 1730-ого.Торжества пройдут в родовом имении Суворова- селе Кистыш. Организатор- владимирская региональная общественная организация "Архитектурно-исторический комплекс генералиссимуса Суворова". Памятные мероприятия традиционно поддерживает Министерство культуры Владимирской области. Напомним, Кистыш- одна из главных "суворовских точек" на карте. Здесь в память о своем отце Александр Суворов возвёл храм Василия Великого. Сегодня памятник восстанавливается. В Кистыше открыт памятник непобедимого полководца, создаётся музей Суворова.Василий Верещак, председатель правления общественной организации "Архитектурно-исторический комплекс Генералиссимуса Суворова":- Что намечено- традиционно молебен в нашем храме Василия Великого. Потом возложение цветов к памятнику. Там лития будет. Батюшка проведет. После этого будет мероприятие для детей- в Суздале будет показан мультфильм "Путешествие Суворова". Тоже интересно. "Союзмульфильм" нам дал особое право показа.