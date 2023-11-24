Депутаты ЗС Владимирской области поставили иностранные заимствования в русском языке в один ряд с...

Депутаты ЗС Владимирской области поставили иностранные заимствования в русском языке в один ряд с нецензурной бранью.На заседании комитета ЗС по образованию парламентарии поддержали решение федеральных коллег и выступили с одобрением проекта закона об ограничении использования иностранных слов в публичном пространстве, сообщила пресс-служба ЗС ВО.Предлагается вводить обязательную лингвистическую экспертизу проектов нормативных актов на предмет их соответствия нормам и правилам русского языка.Вместе с нецензурной бранью под запрет попадут иностранные слова, имеющие общеупотребительные аналоги в русском языке, отметили законодатели.Председатель комитета по вопросам образования Сергей Бирюков, отметил:- Актуальность защиты и популяризации русского языка диктуется ситуацией, которая складывается сейчас в мире. Законопроект направлен на борьбу с неоправданным использованием иностранных слов и выражений. Подчеркиваю - неоправданным. Безусловно, в любом языке есть заимствования, но искусственные не стоит приветствовать.Фото: https://www.pxfuel.com