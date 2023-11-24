На данный момент в регионе отреставрированы 233 км асфальта.

До конца 2023 года во Владимирской области отремонтируют ещё 47 км дорог. На данный момент в регионе отреставрированы 233 км асфальта. Об этом рассказал Николай Теняков, Министр транспорта и дорожного хозяйства региона.Так, в этом году на строительство дорог было выделено 10,4 млрд рублей, 2,17 млрд из которых – федеральный бюджет. До конца года планировалось отремонтировать 604 дороги протяженностью около 280 км. На сегодняшний день сделано 86%.