Единая Россия проводит акцию Коробка храбрости во Владимирской области. Активисты собирают...

"Единая Россия" проводит акцию "Коробка храбрости" во Владимирской области.Активисты собирают подарки для маленьких детей, которые длительное время находятся на лечении. Акция проходит по всей стране более 10 лет. В ней принял участие депутат Государственной Думы от Владимирской и Ивановской областей Алексей Говырин.Алексей Говырин, депутат Государственной Думы РФ от Владимирской области:Выздоровление наших деток, которые находятся на длительном лечении связано с положительными эмоциями. Ну и вот это наш небольшой вклад, чтобы поднять настроение и поддержать детей, которые проходят курс длительного лечения.Игрушки станут наградой за храбрость для детей , которые проходят длительное, а часто и очень болезненное лечение. Малышам приходится много времени проводить в стационаре, вдали от домашней обстановки. Сделать их больничные будни чуточку легче и призвана акция "Коробка храбрости", которую неравнодушные люди наполняют подарками. Наш земляк, депутат Госдумы Алексей Говырин решил поддержать маленьких пациентов ОДКБ. Для ребят он купил игрушки, книжки, наборы для творчества и передал их в больницу. Внести свой вклад может любой желающий. Опустить подарки в "Коробку храбрости" можно до 1 декабря в пунктах сбора в исполкоме "Единой России" на ул. Горького, 34 и в Штабе общественной поддержки на Большой Московской, 19. А затем "награды за храбрость" активисты "Молодой гвардии Единой России" направят в больницы.