Группа военнослужащих-дроноводов прошла обучение во Владимирской области. Бойцы-инженеры получили...

Группа военнослужащих-дроноводов прошла обучение во Владимирской области.Бойцы-инженеры получили навыки по сборке БПЛА самолетного типа.Занятия проводили члены Ассоциации воздушно-инженерной школы. С собой, в зону СВО военнослужащие увезли два готовых беспилотника и четыре комплекта для сборки. Необходимое оборудование бойцам- пульты, очки, устройства для подзарядки, батареи питания передали и активисты Народного фронта- Спасибо Народному фронту за предоставленное оборудование и всем, кто принимал в этом участие!Алексей Андрианов, руководитель программы, тренер Федерации гонок дронов:- Максимальная программа длится три месяца. Они прошли по ускоренной - две недели. Ребята очень хорошо подготовлены, инженерное образование дало возможность им в короткие сроки освоить эту программу. Ассоциация воздушно-инженерной школы, Народный фронт, очень много людей неизвестных помогли, чтобы программа осуществилась.