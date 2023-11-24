Их общая протяжённость составляет 280 километров, 233 из них уже введены в эксплуатацию.

Всего в 2023 году на было выделено 10,4 млрд рублей, в том числе 2,17 млрд из федерального бюджета. На данный момент из этой суммы освоено 86% и 95% — из федерального. Об этом на пресс-конференции сообщил Министр транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области Николай Теняков.Протяженность дорожных объектов составит порядка 280 километров, на сегодняшний день в эксплуатацию введено 233 километра. Кроме того, полностью завершён ремонт моста через реку Мжера в Суздале, ведётся приёмка моста через реку Илевна в Муромском районе, а также к открытию готовится Рпенский проезд во Владимире.В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируется установка 7 светофорных объектов на загруженных дорогах в областном центре. Ещё двадцать модернизируют за два последующих года.