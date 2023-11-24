В ноябре семья забрала с улицы бездомного котенка. В ветклинику найденыша решили не относить. В итоге котенок покусал домочадцев и спустя несколько дней умер. При обследовании выяснилось,

В ноябре семья забрала с улицы бездомного котенка. В ветклинику найденыша решили не относить. В итоге котенок покусал домочадцев и спустя несколько дней умер. При обследовании выяснилось, что мозг малыша был заражен бешенством, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Семья проживает в квартире №1 в доме №88а на улице Сиреневой во владимирском микрорайоне Юрьевец. Теперь там очаг бешенства.