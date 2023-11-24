Кто завоевал Кубок Губернатора Владимирской области по КВН? Накануне в Областном Дворце культуры...

Кто завоевал Кубок Губернатора Владимирской области по КВН?Накануне в Областном Дворце культуры и искусства прошёл Кубок Губернатора Владимирской области по КВН.За звание самых веселых и находчивых боролись 13 команд: студенты Владимирского госуниверситета, филиала РАНХиГС, Владимирского строительного, Ковровского Энергомеханического, Муромского педагогического, Киржачского машиностроительного колледжей, молодёжь из Селивановского, Гусь-Хрустального, Петушинского районов, сообщает Александр Авдеев в своем ТГ-канале.В школьном зачёте выиграла команда новичков из Муромского педагогического колледжа «Подающие надежды». Победителями среди студентов стала команда Института экономики и туризма ВлГУ.- Выражаю своё уважение всем участникам за их творчество и труд, который стоит за каждым номером. Горжусь вами, ребята! Продолжайте в том же духе – будьте собой, двигайтесь дальше, меняйте мир к лучшему и получайте от этого удовольствие! - поздравил студентов Александр Авдеев.Фото: Официальный канал губернатора Владимирской области Александра Авдеева