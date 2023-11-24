Матч российской национальной команды со сборной Кубы (8:0) будет внесён в Книгу рекордов России.

Сборная России побила собственный рекорд по числу футболистов, забивших в одном матче. В игре с Кубой в составе россиян забили восемь разных человек.По информации источника, в Книге рекордов России решили официально зафиксировать данный рекорд. Рекорд будет внесён в Книгу рекордов России, как в печатную версию, так и в онлайн. Церемония внесения пройдёт в начале декабря. Планируется, что в ней могут принять участие Валерий Карпин и руководство РФС.Напомним, в понедельник, 20 ноября, сборные России и Кубы встречались на Волгоград Арене. Матч закончился со счётом 8:0 в пользу россиян. Голами в этой игре отметились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.