АО «Транснефть–Верхняя Волга» провело плановое комплексное учебно-тренировочное занятие.

АО «Транснефть–Верхняя Волга» провело плановое комплексное учебно-тренировочное занятие (КУТЗ) по устранению условных аварийных ситуаций на линейной части кольцевого магистрального нефтепродуктопровода вокруг г. Москвы и площадках наливной станции (НС) «Нагорная» в Пушкинском городском округе Московской области.Цель – проверка готовности, обучение и поддержание навыков работников Володарского районного нефтепродуктопроводного управления (РНПУ) к действиям по реагированию, локализации и ликвидации аварий на объектах линейной части магистральных нефтепродуктопроводов.По замыслу учений в результате нарушения герметичности люка-лаза на уровне первого пояса резервуара объёмом 5 тыс. куб. м произошел условный выход нефтепродуктов. Кроме того, в ходе тренировки были предложены дополнительные вводные, усложняющие выполнение задачи.После получения оповещения о «разливе» персонал станции произвел необходимые технологические переключения для его остановки. Оперативно на место прибыли аварийные службы НС «Нагорная», которые выполнили ограждение участка и сбор «нефтепродуктов». Завершающий этап включал проведение экологического контроля, а также ввод оборудования в работу.В учебно-тренировочном занятии приняли участие 24 человека, использовалось 8 единиц спецтехники.По итогам персонал Володарского РНПУ подтвердил готовность к выполнению практических действий по ликвидации нештатных ситуаций на объектах компании. Все поставленные цели и задачи были достигнуты - условная авария была ликвидирована в кратчайшие сроки.