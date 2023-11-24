Новый проект Ты не одна реализуют во владимирском областном отделении фонда Защитники Отчества....

Новый проект "Ты не одна" реализуют во владимирском областном отделении фонда "Защитники Отчества".Благодаря ему женщины, которые потеряли родных в зоне СВО, могут получить помощь и поддержку. С подробностями Вера Куликова.Екатерина Баженова - клинический психолог. Рассказывает, что в фонд "Защитники Отечества" к ней за помощью обращаются женщины, которые потеряли близких в зоне боевых действий. Сотрудники фонда решили организовать для них пространство, где они могли бы почувствовать себя в безопасности, поговорить и помочь друг другу пережить личное горе. Так родился проект "Ты не одна ".Екатерина Баженова, замруководителя владимирского филиала Фонда "Защитники Отечества":- Мы помогаем адаптироваться к новым жизненным условиям, найти новые смыслы в жизни, войти в привычный ритм жизни. Общение в группе помогает нашим подопечным получить не только помощь специалиста-медицинского психолога, но и общаться между женщинами, которые пережили потерю близкого человека , общаться, делиться своими проблемами, получать друг от друга поддержку и участие.Юлия Королёва - одна из тех, кому призван помочь проект. В ноябре 2022 в СВО погиб ее муж Евгений. Супруга посмертно наградили "Орденом Мужества". Юлия осталась одна с двумя детьми. Младшему только исполнилось 2 года. Юлии тяжело. Женщина надеется, этот проект поможет ей выбраться из бездны отчаяния.Юлия Королёва, вдова участника СВО:- Любая поддержка она приятна. Она действительно важна, потому что оставаться наедине со своей бедой очень сложно.В рамках проекта "Ты не одна " для мам, жен, сестер и дочерей организуются психологические тренинги. В он-лайн чате участницы могут получить консультацию специалиста в любое время, наладить контакт и доверительное общение внутри группы. Это - первая встреча. Специалисты фонда Защитники Отечества" также рассказали о помощи, которую могут получить участники боевых действий, члены их семей, вдовы погибших.Светлана Никитина, руководитель владимирского филиала фонда "Защитники Отечества":- Персональное адресное сопровождение нашим подопечным, оказывая содействие в оформлении документов и получение статуса ветерана боевых действий, в социализации, в медицинской и социальной реабилитации, оказывают помощь в направлении на курортно-санаторное лечение, в обеспечение техническими средствами реабилитации.Юлия Королева теперь не одна. После этой встречи у нее появились новые подруги. Они обязательно будут поддерживать друг друга.Вера Куликова, Андрей Синягин. Вести-Владимир.