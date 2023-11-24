С такой инициативой выступил зампред Законодательного Собрания Дмитрий Рожков.

Во Владимирской области закроют все «пивнушки» в жилых домах. С такой инициативой выступил зампред Законодательного Собрания Дмитрий Рожков.По его словам, пивнушка в жилом доме – это лишь скандалы, ругань и грязь. Депутат считает, что необходимо дать Владимирской области больше законодательных рычагов, наложить больше ограничений и запретов в сфере продажи алкоголя.На данный момент законопроект уже на рассмотрении в Госдуме.