Подростка сбил грузовик на переходе во Владимирской области.
Накануне на Радиозаводском шоссе в...
Подростка сбил грузовик на переходе во Владимирской области.
Накануне на Радиозаводском шоссе в Муроме фура сбила 15-летнего подростка, сообщает портал https://муром24.рф
Пешеход переходил дорогу по переходу в районе радиозавода перед близко идущим большегрузным автомобилем «Мерседес". И попытался проскочить буквально прямо перед радиатором.
Несмотря на страшный удар ребенок остался жив. По предварительной информации, у него черепно-мозговая травма и множественные ушибы.
Пострадавший находится в стационаре.
Информация уточняется.
Дознаватель выясняет детали ДТП.
Фото: https://vk.com/murom_navashino