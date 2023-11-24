Подростка сбил грузовик на переходе во Владимирской области. Накануне на Радиозаводском шоссе в...

Подростка сбил грузовик на переходе во Владимирской области.Накануне на Радиозаводском шоссе в Муроме фура сбила 15-летнего подростка, сообщает портал https://муром24.рфПешеход переходил дорогу по переходу в районе радиозавода перед близко идущим большегрузным автомобилем «Мерседес". И попытался проскочить буквально прямо перед радиатором.Несмотря на страшный удар ребенок остался жив. По предварительной информации, у него черепно-мозговая травма и множественные ушибы.Пострадавший находится в стационаре.Информация уточняется.Дознаватель выясняет детали ДТП.Фото: https://vk.com/murom_navashino