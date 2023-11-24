59-летний житель Владимирской области напал с ножом на известного иконописца Аркадия Холопова. Мужчины ехали на поезде из Москвы в Сергиев-Посад. Подробности инцидента сообщил Рен ТВ

59-летний житель Владимирской области напал с ножом на известного иконописца Аркадия Холопова. Мужчины ехали на поезде из Москвы в Сергиев-Посад. Подробности инцидента сообщил Рен ТВ собственный источник. Художнику 56 лет. Он пишет иконы и состоит в байкерском движении «Ночные волки». Аркадий Холопов ехал домой в Подмосковье, везя в вагоне свой велосипед. Двум пассажирам, мужчине и