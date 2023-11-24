Забил жену ножкой от табурета, а тело выбросил в окно. Жестокое убийство произошло в доме 3в на улице Диктора Левитана. Трагедия случилась в ночь на 18 ноября. В преступлении подозревают

Забил жену ножкой от табурета, а тело выбросил в окно. Жестокое убийство произошло в доме 3в на улице Диктора Левитана. Трагедия случилась в ночь на 18 ноября. В преступлении подозревают 44-летнего жителя. Евгения Горина, старший помощник руководителя регионального Следкома По предварительным данным, между супругами по месту жительства произошел конфликт, в ходе которого 44-летний подозреваемый нанес