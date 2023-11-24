Проект вышел на свет, как трансформация государственных жилищных услуг. Летом приложение начало работать в 17 регионах, а с октября – во Владимирской области. Клиентами могут стать только

Проект вышел на свет, как трансформация государственных жилищных услуг. Летом приложение начало работать в 17 регионах, а с октября – во Владимирской области. Клиентами могут стать только собственники жилых помещений многоквартирных домов. Авторизация проходит через знакомый всем сервис “Госуслуги”, при привязке к которому пользователю откроется функционал, ранее возможный только при «живом» контакте с управляющими компаниями.