Прокуратура добивается выселения похоронного бюро из жилого дома. Прокуратурой Камешковского...

Прокуратура добивается выселения похоронного бюро из жилого дома.Прокуратурой Камешковского района установлено, что индивидуальный предприниматель арендует нежилое помещение в одном из многоквартирных домов города Камешково.Там идет розничная торговля ритуальной продукцией, производится демонстрация ритуальных товаров (гробов, венков,инна табличек), а также оказываются ритуальные услуги по организации похорон, уходу за могилами, изготовлению памятников. Хотя размещение в многоквартирных жилых домах учреждений и магазинов ритуальных услуг законодательством запрещено.ИП было внесено представление. Однако установлено, что просто поменяв вывеску на «Салон камня» похоронный магазин продолжил свою работу, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В Камешковский райсуд направлено исковое заявление о запрещении использования нежилого помещения с нарушениями законных требований.Фото: пресс-служба облпрокуратуры.