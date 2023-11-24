Проверили готовность техники к зиме члены комитетов ЗС Владимирской области. Члены комитетов по...

Проверили готовность техники к зиме члены комитетов ЗС Владимирской области.Члены комитетов по ЖКХ и по имущественным и земельным отношениям осмотрели закупленные машины, а также обсудили планы работы на следующий год. Подробности у Марии Рябовой.В автопарке одного из крупнейших дорожных предприятий региона - более тысячи единиц техники. В этом году его пополнят еще девять машин. Их можно задействовать в любое время года. И использовать как в городских условиях, так и на дорогах между сельскими населенными пунктамиАндрей Трусов - генеральный директор ГУП "ДСУ-3":- ГУП "ДСУ-3" готов на 100% к содержанию текущего зимнего сезона. Мы обслуживаем 5000 км межмуниципального значения. Оснащенность и людскими, и материальными ресурсами на 100%.Еще двадцать восемь машин отечественного производства в ближайшее время будут переданы муниципальным образованиям. Техника практичная. Вот, например, машина для распыления реагентов и пескосоляной смеси на базе "УАЗа". Суровый аппарат для суровой зимы.Андрей Фатеев - председатель комитета по вопросам ЖКХ Законодательного собрания Владимирской области:- Депутаты поддержали идею выделения дополнительных средств, субсидий из областного бюджета, для покупки коммунальной техники муниципальным образованиям. Поэтому здесь ,как раз,мы находимся на площадке, на которой присутствует 28 единиц техники. Была она закуплена согласна заявкам , которые подали министерство транспорта, муниципальные образования, поэтому. В ближайшее время эта техника будет убираться на территориях муниципальных образований.За закрытыми дверями депутаты законодательного собрания обсудили реорганизацию "ДСУ-3". ГУП станет акционерным обществом. Госдарственное унитарное предприятие упраздняют, следуя федеральному закону.Владимир Горланов - министр имущественных и земельных отношений Владимирской области:- Все муниципальные унитарные предприятия, государственные унитарные предприятия, федеральные унитарные предприятия должны быть ликвидированы, либо реорганизованы, либо преобразованы в иные формы хозяйствования до 1 января 2025 года.Депутаты законодательного собрания уже формируют план работы на следующий год, чтобы усилить контроль за деятельностью предприятий с бюджетным капиталом.Мария Рябова. Александр Голубев. Вести - Владимир.