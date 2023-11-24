В Суздале инспекторы ГИБДД провели рейд: останавливали машины и прямо на месте взыскивали с водителя задолженность или же вручали требование о явке к приставам. Об этом сообщили в УФССП по

В Суздале инспекторы ГИБДД провели рейд: останавливали машины и прямо на месте взыскивали с водителя задолженность или же вручали требование о явке к приставам. Об этом сообщили в УФССП по области. Какую именно машину нужно тормозить, подсказывала камера, которая сканировала номера движущих авто и сопоставляла их с базой данных судебных приставов. Если должник находился, система