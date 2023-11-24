За прошедшие 24 часа из региональной столицы вывезли более 1000 кубометров снега.

За прошедшие 24 часа из региональной столицы вывезли более 1000 кубометров снега. Об этом 24 ноября сообщила администрации Владимира.Уборка улиц и антигололёдная обработка проезжей части и тротуаров ведётся круглосуточно. Так, минувшей ночью посыпку территории песко-соляной смесью, а также вывоз снега осуществляли 26 единиц спецтехники Центра управления городскими дорогами. Пятничным утром эту работу продолжили уже 50 коммунальных машин.Кроме того, около 500 владимирских дворников ежедневно выходят на уборку снега и антигололёдную обработку.