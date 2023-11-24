С владимирской сцены звучали слова благодарности матерям. В преддверии Дня матери, который...

С владимирской сцены звучали слова благодарности матерям.В преддверии Дня матери, который отмечается каждый год в последнее воскресенье ноября, в областной филармонии прошел праздничный концертСлова благодарности женщинам звучали со сцены и из зала. Особыми наградами отметили самые активные и дружные семьи, пары, которые вместе уже несколько десятков лет, и многодетных матерей. Также наградили и мам бойцов-героев СВО, которые ценой своих жизней выполнили боевые задачи.Владимир Куимов заместитель губернатора Владимирской области:- Материнская любовь это великая сила, которая спасает нас от боли, от невзгод, от переживаний и когда бывает очень тяжело, каждый из нас говорит: мама, пожалуйста. Я рассчитываю всегда на эту помощь и всегда думаю об этом и понимаю, что это слово помогает мне в трудное время крепкая дружная семья, это конечно залог большого успеха всего нашего общества.