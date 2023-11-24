Смотрите субботний выпуск Вестей завтра в 8.00
- Живая вода... Каким должен быть пресловутый...
Смотрите субботний выпуск "Вестей" завтра в 8.00
- Живая вода... Каким должен быть пресловутый кислотно-щелочной баланс? Исследуем Н2О.
- Экспедиция на край света. Как посетить Шикотан, не выезжая за пределы нашего региона?
- Величайшая святыня владимирской земли. Богоматерь Боголюбскую представят после реставрации.
- Нетленно кинокадров серебро. Общественники предлагают увековечить память о Владимире Ишутине. Легенде кинодокументалистики.
- Гороховец- родина кораблей. Краеведческий эксклюзив субботних "Вестей". Вспоминаем гороховецкий судостроительный.
- И хрустальный сокол к тысячелетию Суздаля. Дары городу-музею от гусевских мастеров.