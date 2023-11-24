Смотрите Вести в 14.30: Проект для женщин, потерявшим близких в зоне СВО -...

Смотрите "Вести" в 14.30: Проект для женщин, потерявшим близких в зоне СВО- Крышесносно.Сотрудники МЧС показали, как за пять минут сделать из "Волги" - кабриолет. Учения спасателей на трассе М12.Зима близко.Областные дорожники дают отпор зиме. Какую технику они получили и что уйдет в города и районы?- Ты не одна.И помощь в минуту отчаяния. Фонд "Защитники Отечества" запустил проект для женщин, потерявшим близких в зоне СВО.