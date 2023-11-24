Смотрите Вести в 21.05: сотрудники МЧС показали, как за пять минут сделать из Волги -...

Смотрите "Вести в 21.05: сотрудники МЧС показали, как за пять минут сделать из Волги - кабриолетКрышесносно- Сотрудники МЧС показали, как за пять минут сделать из Волги - кабриолетДавай, три, четыре- Учения спасателей на трассе М12.Круговорот воды- В поселке Садовый в тестовом режиме запустили современные очистные.День рождения генералиссимуса- В Суздальском районе, в храме, построенном полководцем прошел торжественный молебен.