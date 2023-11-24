Пожар произошел сегодня, 24 ноября, примерно в 7:50 утра, сообщили в МЧС. Огонь разгорелся в многоквартирном жилом доме №34 на проспекте Строителей. Пожарные спасли из квартиры мужчину. Он

Пожар произошел сегодня, 24 ноября, примерно в 7:50 утра, сообщили в МЧС. Огонь разгорелся в многоквартирном жилом доме №34 на проспекте Строителей. Пожарные спасли из квартиры мужчину. Он отравился угарным газом и получил ожоги, сейчас пострадавший находится в больнице. Причина возгорания пока неизвестна. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: МЧС области