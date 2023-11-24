Стало известно, чем и как Владимир украсят к Новому году 900 световых фигур, 20 тематических...

Стало известно, чем и как Владимир украсят к Новому году900 световых фигур, 20 тематических арт-объектов и 185 новогодних консолей. Владимир начали украшать к Новому году. Новый декоративно-световой фонтан появился на развязке улиц Чапаева и Сперанского, на проспекте Ленина собрали ель "Метелицу".Продолжаются и работы по монтажу одной из главных новогодних визитных карточек города - "Звездного неба", протяженность гирлянд над центром Владимира - более 2 километров, в цепочке - 6 тысяч лампочек.((убрать Архив)) Также идет установка главной городской ели на Соборной площади. Ну, и в этом году дополнительно оформят световыми шарами Кутузовский сквер, а также оборудуют новогоднюю фотозону в районе улицы Гвардейской. Закончат оформление в начале декабря.