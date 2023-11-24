Юрий Николаев скоро отметит 75-летие. Телеведущий не планирует праздновать на широкую ногу.

Юрий Николаев скоро отметит 75-летие. Телеведущий не планирует праздновать на широкую ногу.Мэтр отечественного телевидения и основатель музыкального проекта "Утренняя звезда" Юрий Николаев 16 декабря 2023 года отметит 75-летний юбилей. Но делать из своего дня рождения громкое событиеЮрий Александровичне планирует. Почему торжества не будет, он рассказал в эксклюзивном интервью женскому журналуНиколаев объяснил причину отказа от празднования юбилея. Он подчеркнул, что не понимает, как можно в нынешних реалиях вообще что-то отмечать. Юбиляр поделился своими впечатлениями о том, как под его окнами часто собираются шумные компании в выходные и пятничные вечера, что для него совершенно немыслимо на сегодняшний день."Я живу на набережной Москвы-реки и вижу в окно, как каждую пятницу и субботу люди гуляют в мужских барах, в стрип-барах. Сейчас гибнут наши ребята, а тут праздничные салюты, яркие прожектора, музыка... Я этого понять не могу. В другое время – ради Бога, но сейчас это странно", – отметил телеведущий.Юрий Николаев подчеркнул, что его не прельщает мысль о каком-то грандиозном торжестве в честь юбилея, также как и награды, которыми хвалятся некоторые публичные люди. По словам телеведущего, ордена и награды достойны получать только бойцы, которые находятся на передовой.Знаменитый телеведущий признался, что планирует провести праздничный день в кругу семьи. Юрий Николаев отметил, что на Первом канале о нем выйдет выпуск "Субботнего вечера". Также пройдет эфир "Доброго утра" с участием народного артиста России.