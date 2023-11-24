Убитую женщину выбросили вместе с диваном из окна во Владимире. Следователем регионального...

Убитую женщину выбросили вместе с диваном из окна во Владимире.Следователем регионального управления СК возбуждено уголовное дело по статье "убийство" по сообщению о исчезновении 41-летней жительницы Владимира. Ее тело с признаками насильственной смерти в тот же день обнаружено недалеко от дома, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Была оперативно установлена причастность к совершению преступления ранее судимого супруга потерпевшей. По предварительным данным, между супругами произошел конфликт, в ходе которого 44-летний подозреваемый нанес жене множественные удары ножкой от табурета. Она скончалась на месте происшествия. И тогда мужчина из окна квартиры выбросил тело жертвы, а также диван со следами убийства.А заетм спрятал их в овраге недалеко от дома. Личные вещи супруги злоумышленник выбросил в мусорный контейнер. Однако родственники потерпевшей обратились в полицию.Решается вопрос о заключении задержанного под стражу.Фото: https://www.pxfuel.com