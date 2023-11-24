Новое жилье получат свыше 175 тысяч москвичей.

Новое жилье получат свыше 175 тысяч москвичей.В сентябре 2023 года мэр Москвы Сергей Собянин ускорить реализацию программы реновации в два раза. Поручение градоначальника отражено в бюджете столицы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.В следующие три года Москва выделит на реализацию программы 1,1 триллиона рублей. По реновации построят 6,2 миллиона квадратных метров жилья. Новоселье справят более 175 тысяч горожан.Первый этап реновации завершится к 2025 году. Программа показала свою эффективность и реализуется полностью в соответствии с запланированными темпами, сказала в беседе с "Дни.ру" член Общественной палаты Москвы, президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева."На мой взгляд, программа сформирована таким образом, что люди заинтересованы в участии в ней. Горожанам предоставляют жилье большей площади, они переезжают в пределах своего района и сохраняют привычную среду", – объяснила эксперт.Программа реновации призвана улучшить жилищные условия граждан и повысить уровень комфорта проживания на этих территориях и качество развития районов, подчеркнула Косарева. Президент фонда обратила внимание, что районы реновации обеспечены всей необходимой социальной инфраструктурой, а при увеличении объемов жилой застройки город будет создавать дополнительные социальные объекты и дорожно-транспортную сеть.Реновация не только повысит уровень жизни горожан, но и даст значительный эффект для экономики столицы. Косарева отметила, что вместе с жильем по программе строят объекты занятости и коммерческие помещения. Кроме того, после повышения стоимости недвижимости на этих территориях бюджет Москвы получит дополнительные доходы в виде налогов на имущество, указала аналитик."Реновация способствует развитию различного вида бизнеса, прежде всего малого. Это оказывает существенное влияние на столичную экономику в целом. Преобразование городской среды – это повышение капитализации территорий и рост инвестиций в Москву", – резюмировала Косарева.Президент СРО "Региональная ассоциация оценщиков" Кирилл Кулаков назвал реновацию одним из драйверов развития столичного стройкомплекса. По его словам, программа имеет социальный и экономический аспекты."В социальном плане именно реновация позволила сотням тысяч семей получить современное комфортное жилье, причем безвозмездно. С экономической точки зрения город получил площадки для строительства или реализации иных программ. Возведение нового жилья, которое, как правило, ведется на месте снесенных пятиэтажек, формирует современный вид города", – сказал эксперт.Программа реновации утверждена в августе 2017 года. В нее вошло 5175 домов. Это 16,4 миллиона квадратных метров жилья. Новое жилье получит почти миллион москвичей. Полностью программа завершится в 2032 году.